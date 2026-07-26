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В Таганроге устранены основные последствия непогоды, но штормовое предупреждение еще действует

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В Таганроге полностью устранены основные последствия непогоды, которая обрушилась на город накануне. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

По ее словам, Таганрог пострадал от стихии значительно меньше других городов и районов области. В единую дежурно-диспетчерскую службу «112» в основном поступали жалобы на локальные отключения электричества и водоснабжения. Кроме того, было зафиксировано несколько случаев падения крупных веток — их силами коммунальщиков быстро убрали.

Из-за проливного дождя и сильного волнения на море вновь пострадала зона Центрального пляжа: водой размыло песок. Городские службы оперативно среагировали, и сейчас территория пляжа полностью приведена в порядок.

«Выражаю благодарность энергетикам ПАО «Россети Юг», сотрудникам Таганрогского Водоканала, МКУ «Приморье» и МКУ «Благоустройство» за оперативную и слаженную работу. Бригады трудились круглосуточно, чтобы жители как можно скорее вернулись к привычному ритму жизни», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Глава Таганрога также напомнила, что в городе сохраняется действие штормового предупреждения. Все экстренные и коммунальные службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности и работают без перерывов.

В связи с неблагоприятным прогнозом жителей просят соблюдать меры личной безопасности: по возможности не гулять в парках и скверах, не парковать машины рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, не оставлять детей без присмотра и быть особенно внимательными на дорогах. При возникновении экстренной ситуации следует немедленно звонить по номеру «112».

Фото: мессенджер «MAX» Юрия Слюсаря   

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Таганрогская правда

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