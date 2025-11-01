Главная » Новости Ростовской области

На М-4 «Дон» 45-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков

На чтение 1 мин Просмотров 98 Опубликовано

Смертельное ДТП произошло вечером 31 октября на федеральной трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

31 октября в 19.55 на 903 километре + 850 метров автодороги «М-4 Дон», по предварительным данным, 45-летний водитель грузового Renault Premium, не выбрал безопасную дистанцию до двигающейся в попутном направлении фуры FAW и допустил с ней столкновение. Вторым грузовиком управлял 35-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель Renault Premium был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался от полученных травм», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. На месте работает следственно оперативная группа.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию во время движения, не отвлекаться на дороге и не превышать максимально допустимую скорость.

Ранее мы рассказывали, что на Дону три человека пострадали при столкновении скорой и иномарки.

Фото: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП Ростовская область смертельная авария
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru