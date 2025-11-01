На М-4 «Дон» 45-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков

Смертельное ДТП произошло вечером 31 октября на федеральной трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области.

31 октября в 19.55 на 903 километре + 850 метров автодороги «М-4 Дон», по предварительным данным, 45-летний водитель грузового Renault Premium, не выбрал безопасную дистанцию до двигающейся в попутном направлении фуры FAW и допустил с ней столкновение. Вторым грузовиком управлял 35-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель Renault Premium был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался от полученных травм», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. На месте работает следственно оперативная группа.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию во время движения, не отвлекаться на дороге и не превышать максимально допустимую скорость.

Ранее мы рассказывали, что на Дону три человека пострадали при столкновении скорой и иномарки.

Фото: Госавтоинспекция по РО