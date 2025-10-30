На Дону три человека пострадали при столкновении скорой и иномарки

ДТП произошло в ночь на 30 октября в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.

Сигнал об аварии поступил в полицию в 00.50. В донской столице, на улице Немировича-Данченко, по предварительным данным, столкнулись «ГАЗ» и Volkswagen Polo. Скорой управлял 47-летний водитель, иномаркой — 36-летний мужчина.

Столкновение было настолько сильным, что автомобиль скорой помощи опрокинулся на левую сторону.

«В результате ДТП пострадали 50-летний пассажир Volkswagen Polo и два пассажира «ГАЗ» — 25 и 24 лет», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Региональная Госавтоинспекция напоминает: перекрёсток — зона повышенной опасности. Будьте внимательны и взаимно вежливыми на дороге, строго соблюдайте сигналы светофора.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области