На километровом участке трассы М-4 «Дон» временно перекрыли движение

В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» 999 км + 500 метров в Октябрьском районе временно перекрыли движение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Движение перекрыто в обе стороны дороги на протяжении одного километра в обоих направлениях.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и выбирать альтернативный путь объезда», — пишет источник.

Уточняется, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно. О причинах перекрытия не сообщается.

Фото из архива