На Дону житель Москвы осужден за передачу взятки в 10 млн рублей сотруднику УФСБ

В Ростовской области суд вынес обвинительный приговор жителю Москвы за посредничество в передаче многомиллионной взятки сотруднику регионального УФСБ.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в 2024 году фигурант предложил сотруднику УФСБ России по региону 20 миллионов рублей за прекращение проверочных мероприятий на одном из предприятий. При передаче части суммы в размере 10 миллионов рублей мужчина был задержан оперативниками в ходе спецмероприятий. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Москвичу назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с одновременным штрафом в 70 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото rostov.sledcom.ru