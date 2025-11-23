На Дону два года колонии получил водитель, предложивший взятку инспектору ДПС

В Ростовской области суд вынес приговор 44-летнему жителю Новочеркасска, признанному виновным в покушении на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции.

Следователи собрали достаточно доказательств, которые подтвердили факт попытки передачи денег в размере 35 тысяч рублей инспектору ДПС в сентябре 2025 года. Мужчина пытался избежать административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако сотрудник правоохранительных органов отказался от получения денег, после чего злоумышленник был задержан.

Суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Фото rostov.sledcom.ru