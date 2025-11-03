Главная » Новости Ростовской области

На Дону завотделением медучреждения обвиняют в служебном подлоге

В Ростовской области заключены под стражу житель донской столицы и бывший заведующий одного из отделений учреждения здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального Следкома.  

Первый фигурант обвиняется в мошенничестве, второй – в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в мошенничестве.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, завотделением устроил санитаром на полставки сына своей знакомой. С 2021 по 2024 годы он включал в табели и графики ложные сведения, потому что  фактически молодой человек к исполнению обязанностей так и не приступил. Но получил фиктивный стаж работы, для упрощенного поступления в медицинский ВУЗ и заработную плату.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказали, что троих коммерсантов обвиняют в хищении 105 млн рублей у дольщиков в Ростовской области.

