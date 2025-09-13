На Дону явка избирателей на  дистанционное электронное голосование составила 75%

В Ростовской области на выборах губернатора уже проголосовали онлайн три четверти подавших заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) жителей, сообщает региональный Избирком.

Это почти 200 тысяч избирателей, которые уже сделали свой выбор. Как сообщил глава донского Избиркома Андрей Буров, выборы проходят легитимно и спокойно.

«Информация о единичных нарушениях на данный момент документального подтверждения не нашла», — отметил он.

Напомним, что выборы продлятся до 14 сентября включительно. Голосовать можно как онлайн через портал Госуслуг, так и на избирательных участках, которые работают с 8.00 до 20.00.

Иллюстрация «Таганрогской правды»