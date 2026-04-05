На Дону ввели в строй шестой скоростной речной причал, обновленный маршрут свяжет шесть населенных пунктов

В Ростовской области открылся новый пассажирский причал «Дон-3», что расширяет возможности для скоростного речного сообщения в регионе. Объект введен в эксплуатацию в хуторе Пухляковском Усть-Донецкого района и стал уже шестым специализированным причалом для швартовки скоростных судов.

С 4 апреля начал работу обновленный маршрут, связывающий Азов со станицей Романовской. Путь будет пролегать через Ростов-на-Дону, Старочеркасскую, хутор Пухляковский и Семикаракорск, что повысит транспортную связанность населенных пунктов.

«Открытие причала «Дон-3» — важный шаг в развитии речной пассажирской навигации. Уже сейчас, помимо Пухляковского, к приему скоростных судов готовы причалы в Азове, Ростове-на-Дону, станице Старочеркасской, Семикаракорске и Романовской», — отметила заместитель губернатора – министр транспорта Алена Беликова.

Водный транспорт на Дону пользуется спросом не только у туристов, но и у местных жителей. По данным за прошлый год, пассажиропоток составил 35 тысяч человек, и в текущем сезоне ожидается его рост. Расширение сети маршрутов и увеличение частоты рейсов призваны сделать этот вид передвижения еще более доступным и удобным.

