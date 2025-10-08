На Дону вакцинацию против гриппа прошли около 780 тысяч человек

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области продолжает еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На 40-й неделе 2025 года уровень заболеваемости в регионе остается ниже пороговых значений. В структуре циркулирующих вирусов доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, включая парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирусы.

Продолжается предсезонная прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 3 октября 2025 года, в регионе вакцинировано более 778,2 тысячи человек, что составляет 18,7% от общей численности населения.

«Свыше 213,6 тысячи детей и 540,4 тысячи взрослых привиты за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта. Более 24,1 тысячи человек вакцинированы за счет работодателей», — приводит цифры Роспотребнадзор.

В ведомстве отмечают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики гриппа. Она рекомендована всем группам населения, особенно детям с 6 месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и представителям профессиональных групп риска, таких как медработники, учителя, студенты, работники сферы обслуживания и транспорта.

Напомним, в Таганроге по данным на 4 октября предсезонную вакцинацию против гриппа прошли около 31 тысячи человек.

