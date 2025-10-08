Главная » #Здоровье

На Дону вакцинацию против гриппа прошли около 780 тысяч человек

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области продолжает еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

#Здоровье

На 40-й неделе 2025 года уровень заболеваемости в регионе остается ниже пороговых значений. В структуре циркулирующих вирусов доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, включая парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирусы.

Продолжается предсезонная прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 3 октября 2025 года, в регионе вакцинировано более 778,2 тысячи человек, что составляет 18,7% от общей численности населения.

«Свыше 213,6 тысячи детей и 540,4 тысячи взрослых привиты за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта. Более 24,1 тысячи человек вакцинированы за счет работодателей», — приводит цифры Роспотребнадзор.

В ведомстве отмечают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики гриппа. Она рекомендована всем группам населения, особенно детям с 6 месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и представителям профессиональных групп риска, таких как медработники, учителя, студенты, работники сферы обслуживания и транспорта.

Напомним, в Таганроге по данным на 4 октября предсезонную вакцинацию против гриппа прошли около 31 тысячи человек.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

вакцинация от гриппа здравоохранение медицина Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru