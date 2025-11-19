Главная » Новости Ростовской области

На Дону в страшной аварии на трассе погиб водитель и пострадали трое пассажиров

18 ноября в Ростовской области в результате страшной аварии на трассе Ростов — Ставрополь один человек погиб и трое, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 19.20 на 15 км автодороги. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» выехал на встречную полосу для обгона, не убедившись в безопасности маневра. Он врезался в автомобиль DongFeng, которым управлял 22-летний мужчина.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб. Получили ранения трое пассажиров 10, 19 и 39 лет автомобиля DongFeng. Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель на легковушке влетел в иномарку, бросил машину и скрылся.

Фото Госавтоинспекции РО

ДТП новости происшествия Ростовская область
