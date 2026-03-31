На Дону в ходе ночной атаки БПЛА уничтожен в Каменске-Шахтинском

В ночь на 31 марта в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА был уничтожен в городе Каменске-Шахтинском, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступала и будет уточняться.

По информации Министерства обороны России за прошедшие сутки средствами ПВО на различных направлениях было перехвачено и уничтожено 92 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Целями атак, по данным военного ведомства, стали территории Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей, а также Московского региона.

