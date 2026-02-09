Главная » Новости Ростовской области

На Дону у местной жительницы пытались поджечь автомобиль

Так злоумышленник мстил сожителю автовладелицы.

В Тацинском районе сотрудники полиции установили местного жителя, подозреваемого в покушении на поджог. Ранее в дежурную часть райотдела полиции обратилась владелица автомобиля, которая сообщила, что кто-то пытался его поджечь, сообщает донская полиция.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 41-летний мужчина, который признался в содеянном. По его словам, мотивом его действий была месть сожителю владелицы авто на фоне неприязненных отношений с ним. Как выяснили правоохранители, злоумышленник вечером облил боковые двери и колеса машины бензином, бросил горящую спичку на колесо и скрылся. Однако из-за погодных условий, под действием низкой температуры, огонь не смог распространиться, говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»

