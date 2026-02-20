Главная » Новости Ростовской области

На Дону туристическая компания отказалась возвращать деньги за отмененную поездку

Деньги туристу были возвращены через суд и уже — в тройном размере.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в суде защитило права потребителя туристических услуг. Ранее в ведомство обратилась дончанка с жалобой на отказ ООО «Ника Тур» возвращать деньги за несостоявшуюся туристическую поездку.

Как сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в октябре 2024 года между туристкой и ООО «Ника Тур» был заключен договор о туристической поездке стоимостью 22 тыс. рублей. В дальнейшем туристическая поездка была отменена туркомпанией «без объяснения причин». Однако возвращать ранее внесённый женщиной аванс туркомпания отказалась.

В связи с этим региональным управлением Роспотребнадзора было подано исковое заявление в суд в интересах потребителя. В итоге мировым судьей исковые требования были удовлетворены. В пользу заявительницы взысканы 22 тыс. рублей, уплаченные ей по договору, неустойка в размере 22 тыс. рублей «за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя» и неустойка за пользование чужими денежными средствами в размере 2686 рублей, а также штраф «за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя» в размере 23 тыс. 500 рублей и компенсация морального вреда в сумме 3 тыс. рублей.

Итого туристической фирме нежелание вернуть аванс в 22 тыс. рублей обошлось в 70 тыс. 186 рублей.

Фото: ТГ-канал управления Роспотребнадзора по РО

