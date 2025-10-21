На Дону с 2026 года на садовых маршрутах внедрят систему брутто-контрактов

21 октября на заседании Законодательного собрания Ростовской области был представлен анализ текущей ситуации в сфере пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам, информирует портал донского правительства.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о подготовке изменений в организации перевозок в садовые товарищества. Такое решение направлено на улучшение ситуации.

«Садовые товарищества – очень важная проблема. Десятки тысяч людей не могут нормально уехать. Несмотря на ограниченный бюджет, мы приняли решение перейти на контрактную систему перевозки пассажиров по маршрутам садовых товариществ в 2026 году. Я надеюсь, положительный эффект будет заметен уже в начале года. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 250 млн рублей», – отметил Юрий Слюсарь.

Губернатор также рассказал о планах обновления подвижного состава общественного транспорта.

«Мы договорились с Газпромбанком о льготной лизинговой схеме, которая позволит приобрести 70 новых автобусов для Ростова. Они будут поставлены в первом квартале следующего года», – сообщил Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, обновление муниципального парка в удалённых районах – сложная задача, которую должна решить система брутто-контрактов.

«Брутто-контракты позволят контролировать выполнение транспортных задач. Мы будем платить за то, чтобы автобус приходил и уходил по расписанию, а не за количество пассажиров. Кроме того, эта система поможет постепенно сократить наличный оборот, который, по разным оценкам, составляет от 7 до 30% выручки и не отражается на экономике транспортных компаний», – пояснил Юрий Слюсарь.

Брутто-контракты – это модель организации пассажирских перевозок, при которой заказчик оплачивает перевозчику выполнение определённого количества рейсов по маршрутам.

Глава региона поддержал инициативу о создании системы «единого окна» для оптимизации расчётов с транспортными компаниями при финансировании льготного проезда. И поручил в течение двух недель разработать «дорожную карту» по переводу всех расчётов в один исполнительный орган. Юрий Слюсарь подчеркнул, что до конца года эту систему необходимо внедрить.

Фото: donland.ru