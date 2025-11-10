На Дону ребенок получил травмы в ДТП с участием двух иномарок

9 ноября в Ростове двухлетний ребенок пострадал в результате аварии, участниками которой стали два легковых автомобиля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 13.40 на улице Мадояна. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz во время перестроения допустил столкновение с Porsche Panamera, которым управлял 37-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок, который находился в автомобиле Porsche Panamera. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО