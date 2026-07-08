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На Дону проживают 13 Февроний и больше тысячи Петров

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Ко Дню семьи, любви и верности в региональном Соцфонде обнародовали статистику имен православных святых.

Новости Ростовской области

В Ростовской области на 2026 год зарегистрировано 13 человек с именем Феврония и 1 149 мальчиков, названных Петром. Самой старшей Февронии 91 год, а самая младшая появилась на свет в прошлом году.

Примечательно, что обе девочки — Феврония из Новочеркасска и Пётр из Азовского района — родились 8 июля, в День семьи, любви и верности. Социальный фонд России по Ростовской области автоматически присвоил им СНИЛС.

С 2019 года СНИЛС оформляется без необходимости подачи заявления. Для получения страхового номера не нужно обращаться в клиентские службы или МФЦ — данные формируются на основе записей о рождении из ЗАГСа. В течение пяти рабочих дней после получения свидетельства о рождении СНИЛС отображается в личном кабинете родителя на портале Госуслуг. Если мама не зарегистрирована на Госуслугах, она может узнать номер СНИЛС ребёнка лично в отделении Социального фонда или в МФЦ, сообщили в ведомстве.

Фото: donland.ru

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День семьи новости Ростовская область социальный фонд
Таганрогская правда

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