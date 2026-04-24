В Ростовской области выявили масштабные нарушения при продаже рыбы

Совместные рейды полиции и Россельхознадзора прошли в Новочеркасске.

В Ростовской области полиция изъяла из незаконного оборота более 250 килограммов немаркированной рыбной продукции и 6 килограммов деликатесной икры. Масштабная проверка прошла в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2026».

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, Госавтоинспекции, отдела по вопросам миграции и охраны общественного порядка совместно со специалистами Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарной службы выявили факты незаконной продажи рыбы без сопроводительных документов. Рейды прошли в шести торговых павильонах Новочеркасска.

«В результате из оборота изъяли 267 килограммов продукции, на которую отсутствовали обязательная маркировка и ветеринарные документы. В числе изъятого — 113 килограммов свежей рыбы (толстолобик, канадский сом, карась серебряный и сельдь), 148 килограммов пищевой рыбной продукции, в том числе замороженной, а также 6 килограммов лососевой икры и икры сазана», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Специалисты управления ветеринарии отобрали две пробы для лабораторных исследований, чтобы оценить качество и безопасность продукции.

Кроме того, на территории рынка сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы составили семь административных протоколов за нарушения правил дорожного движения и общественного порядка, включая неправильную парковку, нарушение ПДД водителем и пешеходом, а также появление гражданина в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: донская полиция

нарушения полиция Путина-2026 рейды Ростовская область
