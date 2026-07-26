В Ростовской области из-за непогоды погиб один человек, пострадали более 50, стихия обесточила 102 населенных пункта

25 июля в Ростовской области из-за разгула стихии пострадали более 50 человек, один из них погиб. Непогода повредила линии электропередачи, из‑за чего без света остались 102 населенных пункта в 14 муниципалитетах. Кроме того, более 42 тысяч жителей до сих пор не имеют водоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, сейчас в больницах остаются 11 человек, в том числе один ребенок. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Медицинские учреждения работают в штатном режиме, все они обеспечены резервными источниками электроэнергии.

«Восстановительные работы идут по всей области. Электроснабжение нарушено в городах Батайск, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском, Белокалитвинском и Красносулинском районах. В Ростове, Волгодонском и Чертковском районах введен муниципальный режим ЧС. В Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском районах действует режим повышенной готовности», — сообщил Юрий Слюсарь в мессенджере «MAX».

Из-за стихии вышли из строя высоковольтные линии, отключились трансформаторные подстанции, зафиксированы многочисленные обрывы проводов на распределительных сетях. Энергетики устраняют последствия круглосуточно. К работе привлечены силы АО «Донэнерго» и филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго». В общей сложности задействовано 182 аварийно-восстановительные бригады (603 человека и 205 единиц техники), а также 20 дополнительных бригад из Астраханской, Волгоградской областей, Калмыкии и Краснодарского края. Работы будут идти до полного восстановления энергоснабжения каждого потребителя.

С водоснабжением также сохраняются проблемы. Без воды остаются более 42 тысяч человек в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах, а также в городах Красный Сулин, Шахты, Азов и хуторе Задонье. В Ростове из‑за отключений электричества остановились котельные, которые подавали горячую воду в ряде районов города. Специалисты устраняют аварии в круглосуточном режиме.

Также в донской столице продолжается расчистка улиц и дорог от упавших деревьев, проводится мониторинг территории — возможно, выявят новые случаи падения. Всего непогода повалила больше тысячи деревьев, в том числе в Левобережном парке, парке Октябрьской Революции и в зоопарке.

Нагрузка на службу 112 в момент разгула стихии резко выросла: поступило более 8 тысяч звонков, из‑за чего дозвониться было сложно. Сейчас линия «112» работает в штатном режиме.

Фото: мессенджер «MAX» Юрия Слюсаря