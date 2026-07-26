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В Ростовской области после аварии на неравнозначном перекрестке четыре человека попали в больницу

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25 июля в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и УАЗа, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух детей. Всех их доставили в больницу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Новости Ростовской области

Авария случилась около пяти часов вечера на втором километре трассы, соединяющей станицу Казанскую и хутор Поповка в Верхнедонском районе. По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады Приоры» не выбрал безопасную скорость, позволяющую контролировать движение, и на перекрестке неравнозначных дорог врезался в автомобиль «УАЗ 390995-04». За рулем УАЗа находился 61-летний мужчина, который выезжал на перекресток со второстепенной дороги.

В результате ДТП травмы получили водитель «Лады» и трое пассажиров УАЗа — взрослый 59 лет, а также дети 10 и 3 лет. Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Ранее мы рассказали, что на трассе Ростов ‑ Ставрополь произошла авария из‑за выезда на встречку, пострадали водитель и пассажир.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда

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