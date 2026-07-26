В Ростовской области семь дел о завышении цен на топливо переданы в УФАС

Вопросы контроля за ситуацией на топливном рынке стали одной из тем оперативного совещания, которое в минувшую пятницу провел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Как сообщили в региональном правительстве, полиция продолжает активно выявлять нарушения в обороте нефтепродуктов.

Правоохранители проверяют 12 хозяйствующих субъектов, которые реализуют моторное топливо по ценам, превышающим среднерыночные на 50 и более процентов. Материалы по семи из этих случаев уже переданы в Ростовское управление ФАС для решения вопроса о начале антимонопольного расследования.

Кроме того, проводится проверка по 32 фактам нарушений в сфере оборота нефтепродуктов. Четыре из них связаны с продажей топлива, не соответствующего требованиям безопасности. Из незаконного оборота изъято 38 тонн топлива, а также оборудование, использовавшееся для кустарного производства.

Ранее мы рассказали, что цены на топливо в Таганроге достигли 150 рублей за литр.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

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