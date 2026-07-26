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На восстановление света после сильной грозы в Ростовской области вывели 55 ремонтных бригад

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26 июля в Ростовской области специалисты «Россети Юг» восстанавливают электроснабжение после непогоды, которая привела к локальным сбоям в ряде районов. На борьбу с последствиями стихии выведено 55 ремонтных бригад, всего задействовано более 150 человек и свыше 58 единиц специальной техники.

Новости Ростовской области

Причиной технологических нарушений в сетях стал грозовой фронт, прошедший по региону. Шквалистый ветер валил деревья, срывал крыши зданий и повреждал линии электропередачи. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам в оперативном порядке: расчищают просеки от упавших стволов, заменяют поврежденные опоры и монтируют оборванные провода. Мероприятия проводятся в круглосуточном режиме, пока электроснабжение всех потребителей не будет полностью восстановлено.

Резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 730 кВт размещены в населенных пунктах, где подача электроэнергии по основным линиям была нарушена из-за урагана. После устранения неполадок потребителей подключают к штатной схеме, а резервные генераторы перемещают в другие поселки и деревни, которые все еще остаются без света.

Энергетики предупреждают жителей области о необходимости соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов.

«Не предпринимайте самостоятельных действий на пострадавших линиях электропередачи и иных объектах электроэнергетики», — напоминают в компании.

Ранее мы рассказали, что 25 июня из-за непогоды жители нескольких районов Таганрога остались без света.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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