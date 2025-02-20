На Дону открылась персональная выставка художника и скульптора Сергея Олешни

Творчество донского художника и скульптора известно не только в Ростовской области, но и далеко за пределами региона.

Сегодня в областном музее изобразительных искусств в донской столице открылась персональная выставка Сергея Олешни — автора знаменитых «Журавлей» на Самбекских высотах, композиции «Григорию и Аксинье» на набережной Ростова и мемориала «Ростов-на-Дону – город Воинской Славы».

Более 30 лет Заслуженный художник России успешно совмещает творческую работу с педагогической деятельностью. Об открытии его персональной выставки «Время. Люди. Скульптура» в областном музее изобразительных искусств сообщил на своей странице в соцсети глава региона Юрий Слюсарь.

«В торжественной обстановке мастеру вручили заслуженную награду – медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Поздравляю Сергея Николаевича с открытием экспозиции и заслуженной наградой. Желаю новых творческих успехов. Жителям и гостям нашего региона очень рекомендую посетить выставку», — написал глава региона.

Фото: Тelegram-канал Юрия Слюсаря