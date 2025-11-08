Главная » Новости Ростовской области

На Дону открыто водное сообщение по маршруту Ростов — Старочеркасская

7 ноября из Ростова в казачью станицу отправился первый рейс судна на подводных крыльях «Валдай 45Р».

«Валдай» пришвартовался у причала «Дон-5», который в Старочеркасской был открыт накануне. Этот понтон стал пятым по счету, установленным специально для швартовки скоростных судов.

Значимость первого рейса в своем Telegram-канале отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Здесь особое значение имеет место. Старочеркасская, родина донских казаков, является уникальным музеем-заповедником под открытым небом. Теперь добраться туда стало проще и удобнее, а прогулка по Дону подарит незабываемые впечатления. Этот шаг открывает красоту станицы для большего числа людей и способствует развитию туризма», — написал губернатор.

До завершения навигации 2025 года рейсы из Ростова в Старочеркасскую будут выполняться ежедневно.

А уже скоро жители и гости донского региона смогут совершить водное путешествие в еще одно живописное место — станицу Пухляковскую.

«В ближайшее время будет введен в эксплуатацию понтон «Дон-3» в станице Пцухляковской, после чего мы запустим тестовые рейсы в этом направлении», — рассказали в судоходно-пассажирской кампании Дон.

Отметим, что помимо «Валдаев» жители и гости Дона смогут совершить путешествие на «Метеоре 120Р-7». В числе новых маршрутов, которые будет обслуживать это судно, — Ростов-Романовская — первый рейс уже состоялся, и Ростов-Таганрог. Регулярное водное сообщение свяжет донскую столицу и приморский город в 2026 году.

По данным Минтранса региона, в 2024-2025 годах пассажирские суда на подводных крыльях перевезли по рекам Ростовской области свыше 50 тысяч человек.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

