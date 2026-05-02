На Дону ограничили пребывание в лесах и ввели особый противопожарный режим, нарушителям грозят крупные штрафы

С 1 мая в Ростовской области введен особый противопожарный режим, сообщили в региональном главке МЧС. В связи с этим на всей территории региона действуют дополнительные требования пожарной безопасности, а также ограничено пребывание жителей в лесах.

В период действия режима запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность и бытовые отходы. За нарушение этих правил предусмотрены увеличенные штрафы: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.

Ограничение на пребывание граждан в донских лесах касается въезда на территорию лесных участков транспортных средств. Исключение сделано для машин лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований. Как сообщили в региолнальном Минприроды, на лесных участках усилен мониторинг пожарной опасности.

«Организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах, ведется непрерывное наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. При обнаружении возгорания жителей просят незамедлительно сообщать об этом работникам лесного хозяйства по телефону горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00», — отметили в ведомстве.

Следует отметить, что с начала года в регионе зафиксировано уже 192 ландшафтных пожара, их общая площадь составила 5,7 гектара.

Фото ГУ МЧС по РО

