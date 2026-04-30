В донской столице шестерых граждан привлекли к ответственности за транспортировку мусора без документов

Нарушителей выявили с помощью беспилотников.

В Ростове-на-Дону полицейские с помощью беспилотника выявили и привлекли к ответственности шестерых нарушителей природоохранного законодательства. Все они перевозили отходы на утилизацию без необходимых документов.

В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность шести граждан, которые занимались транспортировкой мусора без оформления соответствующих бумаг. На каждого из них был составлен протокол по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами).

Кроме того, в процессе разбирательства выяснилось, что один из нарушителей, перевозивший строительные отходы на грузовике «КамАЗ» без документов на утилизацию, не имел права управлять транспортным средством данной категории. В отношении него дополнительно составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей, а грузовой автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Полиция продолжит проводить мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД по РО

