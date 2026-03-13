На Дону начался набор волонтеров для всероссийского голосования за объекты благоустройства

Волонтеры будут консультировать жителей Дона в торговых центрах и парках.

В Ростовской области открыт набор волонтеров для помощи в проведении Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Это важный этап федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», позволяющий жителям напрямую влиять на улучшение своих дворов и общественных пространств.

Добровольцы будут работать на информационных точках в торговых центрах, супермаркетах, парках и скверах, помогая жите6лям региона ознакомиться с проектами и проголосовать в упрощенном формате, информирует портал регионального правительства.

Присоединиться к волонтерскому корпусу может любой желающий старше 14 лет. По данным анализа анкет, наиболее активны молодые люди 16 лет — старшеклассники, студенты колледжей и первых курсов вузов. Для участия необходимо гражданство РФ, верифицированный аккаунт на платформе Добро.рф через «Госуслуги», а также одобрение заявки региональным штабом. От волонтеров ожидают коммуникабельности и стрессоустойчивости, для них предусмотрена система поощрений.

Регистрация проходит на сайте https://dobro.ru/.

Активное участие донских добровольцев в голосовании продолжается с 2021 года. Только в прошлом году к работе было привлечено более трех тысяч волонтеров.

Отмечается, что в 2026 году онлайн-голосование планируется провести не только в муниципалитетах с населением свыше 20 тысяч человек, но и в тех, где расположены опорные населенные пункты.

Добавим, что жители региона не только выбирают проекты для реализации, но и могут сами предлагать объекты для благоустройства на этапе формирования списков. Сбор предложений проходит до 26 марта.

Фото: donland.ru

