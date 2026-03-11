Главная » Новости Ростовской области

Всероссийское онлайн-голосование определит объекты благоустройства в Ростовской области на 2027 год

В регионе продолжается сбор предложений по благоустройству территорий.

Жители Ростовской области могут напрямую влиять на благоустройство своего региона, предложив до 26 марта общественные пространства, которые, по их мнению, нуждаются в обновлении.

Участвовать в выдвижении предложений могут граждане старше 14 лет.

Ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на Дону преображается более ста территорий: парки, скверы, набережные, спортплощадки и другие места отдыха. Эти работы направлены на повышение качества жизни и создание современных, удобных и эстетичных общественных зон.

В текущем году в шестой раз состоится Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства в 2027 году. По сложившейся практике, жители региона активно включаются в этот процесс — ежегодно в голосовании участвуют около 500 тысяч человек, информирует портал донского правительства.

«Благодаря совместным усилиям жителей и властей в нашем регионе создаются по-настоящему привлекательные и удобные общественные пространства. В преддверии голосования у каждого есть возможность предложить ту территорию, которую, на его взгляд, следует обновить. Я призываю всех жителей Дона активно участвовать в этом значимом процессе и внести свой вклад в улучшение нашего региона», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Чтобы предложить территорию для благоустройства, необходимо зайти на платформу на портале Госуслуг, выбрать объект на карте и оставить свои пожелания по его преображению.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года по инициативе Президента РФ. В Ростовской области за эти годы благоустроили около 900 общественных территорий.

Фото из архива

Всероссийское голосование объекты благоустройства Ростовская область Формирование комфортной городской среды
