На Дону начали внедрять биоразлагаемые стенты в кардиохирургии

Инновационные технологии в медицине доступны пациентам центра «Здоровье» в донской столице.

В Ростовской области кардиохирурги все чаще применяют биоразлагаемые стенты для лечения ишемической болезни сердца. Эти современные каркасы, полностью рассасывающиеся в организме за два года, помогают естественным образом восстановить функции сосудов и открывают новые возможности для пациентов со сложными сопутствующими диагнозами.

Ежегодно в кардиологическом диспансерном центре «Здоровье» помощь получают около 3000 пациентов с сосудистыми патологиями. Им доступен полный спектр методов — от традиционного стентирования до самых современных технологий, включая биоразлагаемые конструкции и лекарственные баллоны. Внедрение таких инноваций является стратегическим направлением для регионального здравоохранения, так как напрямую способствует повышению качества и эффективности медицинской помощи.

Фото: ТГ-канал минздрава РО