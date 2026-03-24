Главная » #Здоровье

На Дону начали внедрять биоразлагаемые стенты в кардиохирургии

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Инновационные технологии в медицине доступны пациентам центра «Здоровье» в донской столице.

#Здоровье

В Ростовской области кардиохирурги все чаще применяют биоразлагаемые стенты для лечения ишемической болезни сердца. Эти современные каркасы, полностью рассасывающиеся в организме за два года, помогают естественным образом восстановить функции сосудов и открывают новые возможности для пациентов со сложными сопутствующими диагнозами.

Ежегодно в кардиологическом диспансерном центре «Здоровье» помощь получают около 3000 пациентов с сосудистыми патологиями. Им доступен полный спектр методов — от традиционного стентирования до самых современных технологий, включая биоразлагаемые конструкции и лекарственные баллоны. Внедрение таких инноваций является стратегическим направлением для регионального здравоохранения, так как напрямую способствует повышению качества и эффективности медицинской помощи.

Фото: ТГ-канал минздрава РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здоровье здравоохранение новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru