На Дону на пожаре в частном доме погибла пенсионерка

Причиной стала аварийная работа электрообогревателя.

В Ростовской области при пожаре погибла 78-летняя пенсионерка. Инцидент произошел в городе Батайске.

По данным ГУ МЧС региона, ночью загорелся частный дом на улице Фестивальной. Как установил дознаватель МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электрообогревателя». Проживавшая в доме 78-летняя женщина была обнаружена уже без сознания. Спасти ее жизнь не удалось.

Площадь пожара составила 40 кв. метров, его ликвидировали 15 сотрудников МЧС с участием четырех единиц техники.

Ранее сообщалось, что на Дону с начала года выросло число пожаров. В зоне риска оказываются одиноко проживающие пожилые люди старше 60-65 лет. решением проблемы могут стать пожарные извещатели.

Фото: ГУ МЧС РО