На Дону с начала года выросло число пожаров

В зоне риска — одиноко проживающие пенсионеры старше 60-65 лет.

Как рассказал главный государственный инспектор Ростовской области по пожарному надзору Сергей Мордвиненко, с начала года в донском регионе произошло 354 пожара, что на 10% больше, чем в прошлом году. С наступлением холодов количество пожаров и жертв растёт ежедневно. Такие данные прозвучали в ходе состоявшейся в информационном агентстве «ТАСС-Юг» пресс-конференции, на которой обсудили пожароопасную обстановку в области в зимний период.

В числе главных причины пожаров названы: неосторожное обращение с огнём, неисправность электропроводки и электроприборов, перегруженность сетей, проблемы с печным отоплением: использование легковоспламеняющихся жидкостей, неисправность печей и дымоходов.

В зоне риска находятся одиноко проживающие пенсионеры старше 60–65 лет. Решением проблемы могут стать пожарные извещатели, было констатировано на пресс-конференции. Прибор самостоятельно определяет наличие дыма и подаёт громкий сигнал о необходимости эвакуации. Цена вопроса — около 500 рублей, прибор легко устанавливается.

Автономные пожарные извещатели в донском регионе начали устанавливать в 2019 году дома наиболее уязвимых категорий населения: многодетных семьях, жилищах с печным отоплением и др. С начала года установлено около 300 извещателей.

Фото: ТГ-канал МЧС РО (из архива)