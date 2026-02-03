На Дону мужчина из ревности поджег автомобиль своей супруги

Злоумышленник разоблачен и заключен под стражу.

Донские полицейские раскрыли преступление, связанное с умышленным повреждением имущества. Инцидент произошел в Аксае, в январе. Был совершен поджог легкового автомобиля местной жительницы. В результате машина сильно пострадала, ущерб составил более 700 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного совместно с оперативниками ОМВД России по Аксайскому району задержали подозреваемого. Как выяснилось, противоправные действия были совершены на фоне ревности в семейной паре, рассказали в донской полиции.

В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества. Он заключен под стражу.

Фото из архива.