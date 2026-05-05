На Дону инспекторы ДПС остановили автомобиль с незаконным уловом рыбы и раков

В Ростовской области сотрудники ДПС задержали рыбака, который во время нереста выловил 86 особей рыбы и раков, причинив ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина». На 4-м километре автодороги «Подъезд к поселку Речной» в Мартыновском районе полицейские остановили автомобиль «Лада 213100» с номерами Краснодарского края, который двигался с прицепом и лодкой.

53-летний водитель заявил, что возвращается с рыбалки и занимался любительским ловом на спиннинг. Однако при осмотре машины стражи порядка нашли в салоне термосумку с водными биоресурсами, а также рыбу и раков, которые лежали в прицепе и лодке.

Проверка показала, что добыча велась с нарушением ограничений, действующих в период нереста. Всего незаконно было выловлено 61 экземпляр судака, 14 окуней и 11 пресноводных раков. Общий ущерб от противоправных действий составил 409 240 рублей, что квалифицируется как особо крупный.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Проводится расследование.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО