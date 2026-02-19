На Дону экс-начальница почтового отделения присвоила соцвыплаты пенсионеров и инвалидов

В Ростовской области перед судом предстанет бывшая начальница отделения почты в Новочеркасске, обвиняемая в присвоении средств, предназначенных для социальных выплат пенсионерам и инвалидам. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье ч. 3 ст. 160 УК РФ.

По данным ведомства, в период исполнения служебных обязанностей женщина похитила более 300 тысяч рублей. Эти деньги должны были быть перечислены в качестве социальных выплат 25 гражданам, среди которых — пенсионеры и люди с инвалидностью. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки и уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, в результате мер прокурорского реагирования, управление федеральной почтовой связи Ростовской области полностью возместило пострадавшим гражданам присвоенные суммы.

Фото ВК прокуратуры РО