На Дону двое подростков взламывали двери на крыши многоквартирных домов

Полиция «поймала» их, прочитав публикацию в СМИ.

В Батайске Ростовской области полицейские разоблачили двух несовершеннолетних правонарушителей, которые причиняли ущерб, взламывая двери на крыши многоквартирных домов.

Информация о противоправных действиях подростков попала в поле зрения правоохранителей в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщили в донской полиции. Были установлены нарушители — ими оказались двое несовершеннолетних 15 и 13 лет.

С юными нарушителями проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий, а в отношении их родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото из архива