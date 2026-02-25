Главная » Новости Ростовской области

На Дону два чиновника получили взятку в 1,8 млн рублей за приемку детсада после капремонта

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

В Ростовской области директор муниципального учреждения и его заместитель попали под уголовное преследование и были заключены под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Новости Ростовской области

Следствие считает, что чиновники из отдела капитального строительства Красносулинского района получили 1,8 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за подписание актов выполненных работ по ремонту детского сада.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, часть этих денег уже изъята в ходе следственных действий. По ходатайству следователя обоим должностным лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) в отношении руководителей учреждения и по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки) в отношении бизнесмена.

Оперативную поддержку в расследовании оказали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

Ранее мы рассказали, что на Дону экс-начальница почтового отделения присвоила соцвыплаты пенсионеров и инвалидов.

Фото rostov.sledcom.ru 

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взятка новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru