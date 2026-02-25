На Дону два чиновника получили взятку в 1,8 млн рублей за приемку детсада после капремонта

В Ростовской области директор муниципального учреждения и его заместитель попали под уголовное преследование и были заключены под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что чиновники из отдела капитального строительства Красносулинского района получили 1,8 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за подписание актов выполненных работ по ремонту детского сада.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, часть этих денег уже изъята в ходе следственных действий. По ходатайству следователя обоим должностным лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) в отношении руководителей учреждения и по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки) в отношении бизнесмена.

Оперативную поддержку в расследовании оказали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

Фото rostov.sledcom.ru