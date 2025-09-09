Главная » Новости Ростовской области

На Дону для решения проблемы обмеления местных рек хотят привлечь ученых

В Ростовской области специалисты Мин природы собираются привлечь ученых, чтобы разработать системный подход к решению проблемы системного подхода к решению проблемы маловодья рек региона. Об этом ведомство сообщает на своей страничке ВК.

Прошедшей весной реки не дождались настоящего половодья, которое обычно даёт 70–80% воды. Земля не напиталась влагой, русла обмелели, а кое-где и вовсе пересохли. Эта проблема в нынешнем году стала актуальной не только для Ростовской области, но и для соседних регионов.

«17 сентября соберемся с учеными, чтобы обсудить, как помочь нашим рекам в условиях маловодья. Все предложения специалистов учтём при принятии решений», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что вдоль Чеховской набережной Таганрога прошла уборка прибрежной полосы.

Фото ВК Минприроды

