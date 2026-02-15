Главная » Новости Ростовской области

На Дону директор транспортной фирмы скрыл от налогов 35,5 млн рублей через счета пяти организаций

На чтение 1 мин Опубликовано

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии более 35 миллионов рублей, с которых должны были быть взысканы налоги и страховые взносы. Директор компании, занимавшейся грузоперевозками, обвиняется в совершении преступления в особо крупном размере.

Новости Ростовской области

По данным следствия, с мая по декабрь 2024 года обвиняемый, зная о крупной недоимке своей организации, скрыл денежные средства от взыскания. Для этого он использовал расчетные счета четырех юридических лиц, индивидуального предпринимателя, а также свой личный счет. Общая сумма сокрытых средств составила 35,5 млн рублей. В рамках расследования на имущество фигуранта был наложен арест на сумму свыше 10 млн рублей для обеспечения возможного исполнения приговора.

Сейчас уголовное дело, по которому собрана достаточная доказательственная база, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ.

Ранее мы рассказали, что на Дону полицейский дал взятку в 150 тыс. рублей коллегам из Госавтоинспекции.

Фото rostov.sledcom.ru 

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область следком
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru