На Дону директор транспортной фирмы скрыл от налогов 35,5 млн рублей через счета пяти организаций

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии более 35 миллионов рублей, с которых должны были быть взысканы налоги и страховые взносы. Директор компании, занимавшейся грузоперевозками, обвиняется в совершении преступления в особо крупном размере.

По данным следствия, с мая по декабрь 2024 года обвиняемый, зная о крупной недоимке своей организации, скрыл денежные средства от взыскания. Для этого он использовал расчетные счета четырех юридических лиц, индивидуального предпринимателя, а также свой личный счет. Общая сумма сокрытых средств составила 35,5 млн рублей. В рамках расследования на имущество фигуранта был наложен арест на сумму свыше 10 млн рублей для обеспечения возможного исполнения приговора.

Сейчас уголовное дело, по которому собрана достаточная доказательственная база, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ.

Фото rostov.sledcom.ru