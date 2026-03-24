На Дону директор муниципального учреждения обвиняется в нанесении ущерба бюджету в размере 18 млн рублей

Руководитель казенной организации подписал акты приемки строительных работ со значительным завышением их стоимости.

В Новошахтинске директор муниципального учреждения подозревается в причинении крупного ущерба областному бюджету. Уголовное дело возбуждено по материалам полиции после документальной фиксации противоправных действий.

Как установили правоохранители, 51-летний руководитель казенного учреждения заключил муниципальные контракты со строительной организацией. Впоследствии он подписал акты приемки выполненных работ, многократно завысив их реальную стоимость. В результате этих манипуляций бюджету региона был причинен значительный материальный ущерб, превышающий 18 миллионов рублей. В ходе обысков оперативники изъяли документы, имеющие значение для расследования.

Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено следственными органами СУ СК России по Ростовской области. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции донского главка МВД продолжают оперативное сопровождение расследования.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»

