На Дону бывшего замдиректора ведомственной охраны Минтранса задержали за получение взяток

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по экономике – главного экономиста Северо-Кавказского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Минтранса России». Его задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области в момент получения взятки.

Как сообщает региональный Следком, фигурант получил деньги, которые предназначались за повышение взяткодателю и подчиненным ему сотрудникам премий, а также за общее покровительство по службе.

Также выяснилось, что с августа 2024 по июнь 2025 годов задержанный через банковские переводы получил от другого сотрудника предприятия взятку в сумме 485 000 рублей за аналогичные незаконные действия.

«В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Он и взяткополучатель задержаны, по ходатайству следователя в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет источник.

Фото rostov.sledcom.ru