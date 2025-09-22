Главная » Новости Ростовской области

На Дону бывшего замдиректора ведомственной охраны Минтранса задержали за получение взяток

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по экономике – главного экономиста Северо-Кавказского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Минтранса России». Его  задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области в момент получения взятки.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональный Следком, фигурант получил деньги, которые предназначались за повышение взяткодателю и подчиненным ему сотрудникам премий, а также за общее покровительство по службе.

Также выяснилось, что с августа 2024 по июнь 2025 годов задержанный через банковские переводы получил от другого сотрудника предприятия взятку в сумме 485 000 рублей за аналогичные незаконные действия.

«В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Он и взяткополучатель задержаны, по ходатайству следователя в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге задержали посредника в передаче взятки.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взятка новости происшествия Ростовская область
