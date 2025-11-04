На Дону бухгалтер присвоила 1,5 млн рублей в двух коммерческих фирмах

В Ростовской области вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении бухгалтера двух коммерческих фирм, которая незаконно присвоила более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год женщина, используя служебное положение, начисляла себе неположенные выплаты — отпускные, командировочные и завышенную зарплату. Преступление раскрыли в ходе проверки бухгалтерских документов организаций, где она работала.

Советский районный суд Ростова признал ее виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком 4 года, приняв во внимание полное признание вины и частичное возмещение ущерба.

Фото ГУ МВД России по РО