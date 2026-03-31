Главная » Новости Ростовской области

На Дону будут судить подростка, который убил свою бабушку

На чтение 2 мин Просмотров 41 Опубликовано

На парня указал фельдшер скорой, которому умирающая женщина рассказала о происшедшем конфликте с внуком.

Новости Ростовской области

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве собственной бабушки. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Несовершеннолетнему фигуранту грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.    

По версии следствия, в июле 2025 года в квартире в Советском районе донской столицы между подростком и его 66-летней бабушкой произошел конфликт. В ходе ссоры парень нанес женщине множественные удары двумя ножами и другими предметами в область головы и тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. Преступление квалифицировано по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).  

Расследование удалось провести оперативно. Следователь, выехавший на место происшествия, изъял орудия преступления. Также были опрошены фельдшеры бригады скорой помощи, которые сообщили, что потерпевшая, находясь в сознании перед госпитализацией, указала на своего внука как на лицо, причинившее ей телесные повреждения. Как сообщили в региональном следкоме, эта информация «позволила оперативно задержать подозреваемого».

В рамках дела были проведены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, результаты которых вместе с показаниями свидетелей и вещественными доказательствами подтвердили вину обвиняемого, говорится в сообщении.

Фото: следком РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область следком убийство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru