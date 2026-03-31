На Дону будут судить подростка, который убил свою бабушку

На парня указал фельдшер скорой, которому умирающая женщина рассказала о происшедшем конфликте с внуком.

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве собственной бабушки. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Несовершеннолетнему фигуранту грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в июле 2025 года в квартире в Советском районе донской столицы между подростком и его 66-летней бабушкой произошел конфликт. В ходе ссоры парень нанес женщине множественные удары двумя ножами и другими предметами в область головы и тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. Преступление квалифицировано по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Расследование удалось провести оперативно. Следователь, выехавший на место происшествия, изъял орудия преступления. Также были опрошены фельдшеры бригады скорой помощи, которые сообщили, что потерпевшая, находясь в сознании перед госпитализацией, указала на своего внука как на лицо, причинившее ей телесные повреждения. Как сообщили в региональном следкоме, эта информация «позволила оперативно задержать подозреваемого».

В рамках дела были проведены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, результаты которых вместе с показаниями свидетелей и вещественными доказательствами подтвердили вину обвиняемого, говорится в сообщении.

