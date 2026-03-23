Главная » Новости Ростовской области

На Дону будут судить члена экипажа, который украл банковскую карту у капитана судна

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Злоумышленник осуществлял уборку в каюте капитана.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о крупной краже с банковской карты капитана судна. Обвинительное заключение утвердил Волго-Донской транспортный прокурор, и материалы направлены в суд.

По данным следствия, 34-летний житель региона, работавший уборщиком на судне «Валерий Горчаков», воспользовался свободным доступом и тайно похитил банковскую карту капитана. В дальнейшем он неоднократно использовал ее для оплаты покупок, похитив в общей сложности 800 тысяч рублей.

Обвинение предъявлено по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и с банковского счета). Дело для рассмотрения по существу направлено в Ворошиловский районный суд донской столицы.

Фото: freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

кража новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru