На Дону будут судить члена экипажа, который украл банковскую карту у капитана судна

Злоумышленник осуществлял уборку в каюте капитана.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о крупной краже с банковской карты капитана судна. Обвинительное заключение утвердил Волго-Донской транспортный прокурор, и материалы направлены в суд.

По данным следствия, 34-летний житель региона, работавший уборщиком на судне «Валерий Горчаков», воспользовался свободным доступом и тайно похитил банковскую карту капитана. В дальнейшем он неоднократно использовал ее для оплаты покупок, похитив в общей сложности 800 тысяч рублей.

Обвинение предъявлено по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и с банковского счета). Дело для рассмотрения по существу направлено в Ворошиловский районный суд донской столицы.

Фото: freepik