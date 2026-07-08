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На Дону будут судить 34-летнюю женщину, которая обматерила и пнула сотрудника транспортной полиции

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Инцидент произошел на вокзале «Ростов-Главный».

Новости Ростовской области

В Ростовской транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы региона. Женщину обвиняют по двум статьям: ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей). Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и исправительные работы сроком до одного года.  

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, инцидент произошел в мае 2026 года на железнодорожном вокзале станции «Ростов-Главный». Обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, во время пресечения совершаемого ею административного правонарушения нанесла сотруднику транспортной полиции удар ногой в область бедра, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью.  

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.

Фото: magnific

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Таганрогская правда

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