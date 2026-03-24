На Дону более 17 тысяч школьников отправятся в лагеря на весенние каникулы

В Ростовской области на время весенних каникул откроются сотни лагерей, где смогут отдохнуть тысячи школьников. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Фатеев.

По его словам, в период каникул будут работать 364 лагеря дневного пребывания на базе школ и учреждений дополнительного образования, которые примут 17,5 тысячи учащихся. Для детей подготовлены разнообразные программы: социально-гуманитарные, спортивные и профориентационные смены. Также запланированы мероприятия по профилактике правонарушений, экологическому просвещению и активностям для участников Движения Первых и Юнармии. Отдельное внимание уделено поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них подготовлено 885 путевок в санаторные лагеря донского региона и здравницы Кавказских Минеральных Вод.

Родители, которые самостоятельно приобретают путевки для детей, могут рассчитывать на компенсацию.

