Главная » Новости Ростовской области

На Дону беспилотную атаку отразили в Каменском районе

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

Минувшей ночью в Ростовской области силами ПВО была отражена атака вражеских беспилотников в Каменском районе, сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, 18 ноября с 13.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Тульской областей и Московского региона.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 18 ноября три беспилотника уничтожили ночью в небе над Ростовской областью.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru