На Дону беспилотную атаку отразили в Каменском районе

Минувшей ночью в Ростовской области силами ПВО была отражена атака вражеских беспилотников в Каменском районе, сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, 18 ноября с 13.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Тульской областей и Московского региона.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 18 ноября три беспилотника уничтожили ночью в небе над Ростовской областью.

Фото Сергея Плишенко (из архива)