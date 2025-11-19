Главная » Новости Ростовской области

На Дону автомобиль пьяного нарушителя во время погони столкнулся с патрульной машиной ДПС

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Шахтах Ростовской области инспекторы ДПС задержали водителя, который пытался скрыться от преследования в темное время суток с выключенными фарами. Позже выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Новости Ростовской области

Автомобиль Hyundai Santa Fe без включенных световых приборов выехал из двора многоквартирного дома, когда его заметил патруль Госавтоинспекции. На требование остановиться водитель не отреагировал, резко увеличил скорость и попытался скрыться. Экипаж ДПС немедленно организовал преследование с привлечением дополнительных сил.

Во время погони нарушитель проигнорировал блокирующие маневры второго патрульного автомобиля и врезался в него. Удар пришелся в переднюю часть служебной машины. Благодаря профессионализму сотрудников травм удалось избежать, но оба транспортных средства получили механические повреждения. После блокирования автомобиля правонарушитель был задержан.

После задержания 55-летний мужчина пояснил, что перед поездкой употреблял спиртные напитки и намеренно не включил фары, чтобы остаться незамеченным. Увидев патруль с проблесковыми маячками, он поддался панике и решил скрыться.

«Автомобиль доставлен на специализированную стоянку, а водитель — в отделение полиции, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

В отношении гражданина составлены административные материалы по трем статьям КоАП РФ: невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26), невыполнение требования об остановке транспортного средства (ч. 2 ст. 12.25) и уклонение от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25).

Госавтоинспекция напоминает, что несоблюдение ПДД и отказ выполнять законные требования сотрудников полиции могут привести к тяжелым последствиям, и призывает водителей ответственно относиться к управлению транспортом.

Фото из архива

авто Госавтоинспекция нарушения Ростовская область
