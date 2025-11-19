На Дону автомобиль пьяного нарушителя во время погони столкнулся с патрульной машиной ДПС

В Шахтах Ростовской области инспекторы ДПС задержали водителя, который пытался скрыться от преследования в темное время суток с выключенными фарами. Позже выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль Hyundai Santa Fe без включенных световых приборов выехал из двора многоквартирного дома, когда его заметил патруль Госавтоинспекции. На требование остановиться водитель не отреагировал, резко увеличил скорость и попытался скрыться. Экипаж ДПС немедленно организовал преследование с привлечением дополнительных сил.

Во время погони нарушитель проигнорировал блокирующие маневры второго патрульного автомобиля и врезался в него. Удар пришелся в переднюю часть служебной машины. Благодаря профессионализму сотрудников травм удалось избежать, но оба транспортных средства получили механические повреждения. После блокирования автомобиля правонарушитель был задержан.

После задержания 55-летний мужчина пояснил, что перед поездкой употреблял спиртные напитки и намеренно не включил фары, чтобы остаться незамеченным. Увидев патруль с проблесковыми маячками, он поддался панике и решил скрыться.

«Автомобиль доставлен на специализированную стоянку, а водитель — в отделение полиции, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

В отношении гражданина составлены административные материалы по трем статьям КоАП РФ: невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26), невыполнение требования об остановке транспортного средства (ч. 2 ст. 12.25) и уклонение от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25).

Госавтоинспекция напоминает, что несоблюдение ПДД и отказ выполнять законные требования сотрудников полиции могут привести к тяжелым последствиям, и призывает водителей ответственно относиться к управлению транспортом.

Фото из архива