На Дону 600 семей оплачивают детсад средствами материнского капитала

В Ростовской области с начала нынешнего года 600 семей направили средства материнского капитала на оплату государственных и частных детских садов, сообщает официальный портал донского правительства.

Напомним, что использовать средства маткапитала на дошкольное образование можно не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года. Для этого родителям нужно подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Ростовской области или МФЦ. При этом детский сад должен находиться на территории России и иметь лицензию на осуществление своей деятельности.

Отметим, что оплатить средствами маткапитала пребывание в детсаду можно любого по счету ребенка, даже если сертификат был выдан на старшего ребенка, а в дошкольное образовательное учреждение идет его младший брат или сестра.

Консультации можно получить в едином контакт-центре: 8-800-100-00-01.

Ранее мы рассказали, что на Дону от гриппа привито более 165 тысяч человек.

