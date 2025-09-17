Главная » #Здоровье

На Дону от гриппа привито более 165 тысяч человек

Эпидемиологи ожидают сезонной подъем заболеваемости респираторными инфекциями уже в сентябре-октябре.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области проводит еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. На 37 неделе 2025 года уровень заболеваемости в регионе не превышает пороговых значений, преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии — риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

В сентябре-октябре традиционно ожидается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной природы, особенно среди детей. Это связано с формированием детских коллективов в дошкольных учреждениях и школах.

«Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация, которая рекомендуется всем группам населения. Особое внимание уделяется детям с 6 месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также медикам, учителям, студентам и работникам сферы обслуживания и транспорта», — сообщает ведомство.

Вакцинация должна проводиться специально обученным медицинским персоналом. Перед процедурой необходим осмотр врача, а после — наблюдение в течение 30 минут. Иммунитет формируется через 2-3 недели после прививки.

В Ростовской области уже началась предсезонная кампания по вакцинации против гриппа. По состоянию на 12 сентября, привито более 165 тысяч человек, что составляет около 4% от общей численности населения.

«Ни у одного из привитых против гриппа не было зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений. Рекомендуем сделать прививку до начала эпидемического подъема заболеваемости», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Ростовскую область уже поступило 837,2 тысячи доз вакцин от гриппа, в том числе 503,2 тысячи доз — для детей. Вакцина поставляется в регион партиями и направляется во все государственные медицинские организации, проводящие иммунизацию населения.

