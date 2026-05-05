Главная » Новости Ростовской области

На Дону 58-летний мужчина погиб на пожаре

На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Предварительная причина — неосторожность при курении.

Новости Ростовской области

В Верхнедонском районе Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.  

ЧП случилось в хуторе Скельновском на одноименной улице. Возгорание произошло в частном домовладении. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Огонь распространился на площади 58 квадратных метров. С возгоранием боролись шесть сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники.  

Как установил дознаватель ведомства, предварительная причина пожара — неосторожность при курении. МЧС России напоминает: не курите в постели, не курите рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, оборудуйте место для курения пепельницей. В случае пожара не медлите — звоните 101 или 112.

Фото: МЧС РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru