На Дону 58-летний мужчина погиб на пожаре

Предварительная причина — неосторожность при курении.

В Верхнедонском районе Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

ЧП случилось в хуторе Скельновском на одноименной улице. Возгорание произошло в частном домовладении. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Огонь распространился на площади 58 квадратных метров. С возгоранием боролись шесть сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники.

Как установил дознаватель ведомства, предварительная причина пожара — неосторожность при курении. МЧС России напоминает: не курите в постели, не курите рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, оборудуйте место для курения пепельницей. В случае пожара не медлите — звоните 101 или 112.

Фото: МЧС РО